«Спартак» захотел лишить «Локомотив» победы из-за сотрудника клуба в судейской

Московский «Спартак» попросил контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оценить действия начальника «Локомотива» Станислава Сухины. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

В «Спартаке» посчитали, что нахождение Сухины в судейской комнате за час до матча чемпионата России неправомерно, и захотели привлечь его к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС. Если действия сотрудника клуба посчитают неправомерными, Сухина могут оштрафовать и отстранить от футбола, а «Локомотиву» засчитать техническое поражение.

«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Франсуа Камано и нападающий Федор Смолов.

Таким образом, после 25 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе на очко больше. Лидирует петербургский «Зенит» с 54 очками.

Сухина — бывший футбольный судья. В 2009 году он был признан лучшим арбитром России. В 2017 году он начал работать начальником «Локомотива».