«Локомотив» вернет в Россию бывшего футболиста «Спартака»

Московский «Локомотив» договорился о переходе кабовердийского нападающего «Порту» Зе Луиша. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Таким образом, железнодорожники вернут в Россию бывшего футболиста московского «Спартака». Именно в составе красно-белых Зе Луиш играл в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он защищал цвета столичного клуба с 2015 по 2019 год, отметившись 35 забитыми мячами.

В 2019-м Зе Луиш покинул «Спартак» и перешел в «Порту». Красно-белые выручили 10,75 миллиона евро за трансфер. В составе португальского клуба кабовердиец провел 19 матчей и забил семь голов.

Большую часть карьеры форвард провел в Португалии. В его послужном списке значатся выступления за «Брагу» и «Жил Висенте». За сборную Кабо-Верде Зе Луиш сыграл 19 матчей и забил три гола.