«Спартак» лишился двух бразильцев за день

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо покинул команду и перешел в китайский «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Условия трансфера бразильца были согласованы во вторник, 30 июля. 27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов.

В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано. Соотечественник Фернандо подписал с новым клубом четырехлетний контракт. В составе«Спартака» форвард за 2,5 года принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей.

Помимо Адриано и Фернандо, «Спартак» в это межсезонье покинули полузащитники Денис Глушаков, Софьян Ханни, защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Бокетти, а также форвард Зе Луиш. Москвичи совершили две покупки: состав пополнили форвард Эсекьель Понсе и полузащитник Резиуан Мирзов.

В трех стартовых турах Российской премьер-лиги «Спартак» по разу победил, сыграл вничью и проиграл.

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