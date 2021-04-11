«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Черкизово» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 22-й минуте счет открыл полузащитник Франсуа Камано. На второй добавленной к первому тайме минуте преимущество железнодорожников увеличил нападающий Федор Смолов.

Таким образом, после 25 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе на очко больше. Лидирует петербургский «Зенит» с 54 очками.

В следующем туре «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом» 17 апреля, а «Спартак» примет «Уфу» 18 апреля.

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