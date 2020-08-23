Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче четвертого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Спартак» принимал «Локомотив» на стадионе «Открытие-Арена». Счет в матче открыли гости. На десятой минуте встречи подачу со штрафного замкнул защитник «Локомотива» Мурило. «Спартак» сумел сравнять счет только во втором тайме, на 53-й минуте отличился шведский легионер Джордан Ларссон. А на 81-й минуте красно-белые вышли вперед. Форвард хозяев Александр Соболев воспользовался скидкой партнера в штрафной и поразил ворота «Локомотива».

Матч «Спартака» и «Локомотива» стал заключительной встречей четвертого тура РПЛ. Примечательно, что ни в одной игре не было зафиксировано ничейного результата.

Спартак продлил беспроигрышную серию в чемпионате. В активе москвичей две победы и две ничьи.