Стала известна реакция игроков «Спартака» на угрозы Федуна снять клуб с РПЛ

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как в команде отнеслись к угрозам владельца Леонида Федуна о снятии клуба с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем?» — известил Ещенко. Он отметил, что не представляет чемпионат России без «Спартака», однако решение остается за владельцем клуба.

О том, что «Спартак» может отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше, Федун заявил сразу после матча первого тура РПЛ с «Сочи», сославшись на предвзятое судейство. Позже Федун передумал.

9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован футболистом Кристианом Нобоа, был признан Российским футбольным союзом ошибочным.