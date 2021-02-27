«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби

«Локомотив» на своем поле обыграл ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк. Во втором тайме у армейцев пенальти не реализовал Никола Влашич.

«Локомотив» благодаря победе набрал 31 очко и вышел на шестое место в чемпионате. В активе ЦСКА 37 очков, клуб находится на второй строчке.

«Локомотив» в следующем туре 8 марта на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». ЦСКА в тот же день дома примет «Ахмат».

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



