ЦСКА прокомментировал болезнь Акинфеева

Московский ЦСКА прокомментировал информацию о болезни голкипера Игоря Акинфеева. Заявление доступно на официальном сайте клуба.

«После кубкового матча со "СКА-Хабаровск" капитан Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ», — говорится в сообщении. Уточняется, что вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей, которые проводят необходимые обследования.

Ранее 25 февраля появилась информация, что у Акинфеева обнаружен коронавирус. По этой причине ЦСКА решил вернуть из аренды из екатеринбургского «Урала» вратаря команды Илью Помазуна. Кроме того, сообщалось, что положительные тесты на коронавирус сдали второй вратарь армейцев Владислав Тороп и защитник Игорь Дивеев. В клубе никак не отреагировали на эту информацию.

27 февраля ЦСКА проведет матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». В турнирной таблице чемпионата армейцы идут вторыми после петербургского «Зенита» и имеют в активе 37 очков, «Локомотив» располагается на восьмом месте (28 очков).