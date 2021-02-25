ЦСКА вернет из аренды третьего вратаря из-за коронавируса у Акинфеева

Московский ЦСКА вернет из аренды из екатеринбургского «Урала» третьего вратаря команды Илью Помазуна из-за коронавируса у основного голкипера Игоря Акинфеева. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, коронавирус обнаружен и у второго вратаря клуба Владислава Торопа. Таким образом, красно-синие остались без голкипера перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Отмечается, что пункт о досрочном возвращении Помазуна прописан в арендном договоре с екатеринбургским клубом.

Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Футболист также не поможет команде в матче с железнодорожниками. Детали состояния здоровья заболевших игроков не уточняются.

Встреча ЦСКА и «Локомотива» намечена на 27 февраля. В турнирной таблице РПЛ армейцы идут вторыми после петербургского «Зенита» и имеют в активе 37 очков, «Локомотив» располагается на восьмом месте (28 очков).