Акинфеев назвал лучшего легионера в ЦСКА

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего легионера в истории клуба. Об этом он рассказал в рубрике «Одноклубники», выходящей на CSKA TV в YouTube.

По словам футболиста, по голам лучшим легионером является бразилец Вагнер Лав, который в летнее трансферное окно этого года имел шанс вернуться в состав ЦСКА, однако предпочел казахстанский «Кайрат». Акинфеев отметил, что по самоотдаче лучше всех хорватский спортсмен Ивица Олич, а по «каким-то другим вещам» — бразильский футболист Жо. Голкипер также заявил, что вместе с «этими ребятами» они побеждали и «делали хороший результат».

Ранее Акинфеев высказался о музыкальных предпочтениях россиян, употребляющих алкогольные напитки. Отвечая на вопрос о том, кто ненавидит группу «Руки Вверх!», спортсмен признался, что не знает таких людей. По его словам, эта группа отличается от других тем, что «любой человек, которому попадает капля алкоголя в кровь, начинает просить, чтобы ставили "Руки Вверх!"».