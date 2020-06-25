Акинфеев объяснил отсутствие успешных вратарей-россиян в европейских чемпионатах

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил отсутствие успешных вратарей из России в европейских чемпионатах. Об этом игрок рассказал в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Футболист отметил, что специфика российского первенства отличается от зарубежных. Прежде всего это касается игры на выходах. Акинфеев привел в пример Английскую премьер-лигу (АПЛ), где вратари уделяют очень мало внимания этому компоненту.

Кроме того, россиянин добавил, что очень важно попасть в свою команду. Вратарь также посчитал, что для получения места в основном составе в зарубежном клубе российскому вратарю нужно быть на две головы сильнее конкурентов.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. Вратарь — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель национального Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка, обладатель Кубка УЕФА. В активе Акинфеева также 111 матчей за сборную России. Он становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

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