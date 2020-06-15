Выступление сборной России по футболу на ЧМ-2018 представили в карикатуре

Художник-карикатурист из Иордании Омар Момани представил свое видение выступления сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года. Соответствующий пост доступен в его Instagram.
Момани изобразил нападающего Артема Дзюбу, полузащитника Дениса Черышева, защитника Марио Фернандеса, которые отметились на турнире голами. Кроме того, на рисунке показан голкипер Игорь Акинфеев, ногой отразивший пенальти в матче 1/8 финала с командой Испании.
«Таким пенальти Акинфеева вы еще не видели. Драгоценные моменты сборной России», — подписал карикатурист. Пользователи сети оставили под постом восхищенные комментарии: «Неожиданно! Спасибо!», «Спасибо за Россию! Не хватает легендарного пенальти дяди Федора [Смолова]», «Очень круто!» — написали они.
На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла команде Хорватии в серии пенальти. Этот результат стал для национальной команды лучшим в истории. Победителем мундиаля стала сборная Франции, в финале переигравшая хорватов.