Кремль отреагировал на обвинение во взятке за проведение ЧМ-2018 в России

Получение Россией права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года не было связано со взятками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отреагировав на соответствующие обвинения США в адрес чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), передает ТАСС.

«Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира, это никоим образом не связано с какими-то взятками, мы это категорически отрицаем», — отметил представитель Кремля. Песков добавил, что Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории и этим гордится вся страна.

Об обвинении Министерства юстиции США в получении чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА) взятки за проведение ЧМ-2018 в России сообщалось ранее 7 апреля. В американском ведомстве заявили, что ныне бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил пять миллионов долларов за голос в пользу проведения чемпионата в России.

В 2016 году были обнародованы документы, подтверждающие факт покупки голосов во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов. В коррупционных схемах участвовали Джек Уорнер, его сын Дарьян, а также бывший член исполкома организации Чак Блейзер.

Чемпионат мира-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал турнира, показав лучший результат в истории.

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