США обвинили ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции США обвинило чиновников Международной федерации футбола (ФИФА) в получении взятки за проведение чемпионата мира 2018 года в России. Об этом сообщает The New York Times.

В Минюсте заявили, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер в период с ноября 2010-го по апрель 2011-го получил пять миллионов долларов за то, чтобы проголосовать в пользу проведения ЧМ в России. Отмечается, что деньги были переведены через подставные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Кроме того, члену исполкома Рафаэлю Сальгеро пообещали миллион долларов за голос в пользу России.

В 2016 году были обнародованы документы, подтверждающие факт покупки голосов во время выборов стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов. В коррупционных схемах участвовали Джек Уорнер, его сын Дарьян, а также бывший член исполкома организации Чак Блейзер.

Чемпионат мира-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, одолевшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал турнира, показав лучший результат в истории.

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