Кошмарный день в истории российского футбола связали с Акинфеевым

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев вспомнил матч в рамках квалификации к чемпионату мира-2006 против команды Португалии и связал разгром с Игорем Акинфеевым. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Сборная России в той встрече уступила со счетом 1:7. «13 октября 2004 года — кошмарный день в истории российского футбола», — написал Малафеев. Он добавил, что перед матчем его перчатки померил Акинфеев, хотя считается, что их нельзя давать другому вратарю. «Неужели примета сбылась?» — отреагировал бывший футболист.

Кроме того, Малафеев вспомнил, что накануне матча у российских игроков было плохое самочувствие, а у него самого поднялась температура, но все это списали на волнение. Бывший голкипер заметил также, что этот матч дал ему огромный опыт. «Прошло 16 лет, а я до сих пор помню все пропущенные мячи», — заключил он.

Ранее сообщалось, что форвард сборной России Артем Дзюба нашел виноватых в провале команды на Евро-2016. Он посчитал, что ряд игроков поставили собственные интересы выше командных.

Сборная России не попала в финальную часть мундиаля 2006 года, заняв в квалификации третье место в группе. Малафеев выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. Всю клубную карьеру он провел в петербургском «Зените».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!