16-летняя дочь бывшего вратаря сборной России объяснила побег из дома

16-летняя дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила, почему сбежала из дома. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, в последние полгода она практически не общалась с семьей. «Деньги я сама зарабатывала. Я была сама по себе, они сами по себе», — рассказала Ксения, отметив, что не видела смысла оставаться. Кроме того, Малафеева подчеркнула, что чувствовала себя лишней.

Ксения также рассказала, что у нее не сложились доверительные отношения с отцом, потому что тот был «на своих сборах». «Сейчас я не могу с ним поговорить на какие-то откровенные темы, вообще не могу что-либо с ним обсудить», — посетовала дочь футболиста.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. У пары также родился сын. Женщина погибла в ДТП в 2011 году. После этого Вячеслав женился на Екатерине Комяковой, в 2013-м она родила спортсмену сына.

Малафеев всю карьеру провел за «Зенит», в составе которого выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России в 2008 году вратарь стал бронзовым призером Евро. Карьеру он завершил в 2016-м, после чего получил работу в «Зените».

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