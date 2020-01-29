Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры

Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, заявила о попытке футболиста выселить ее и их совместную дочь из квартиры в Санкт-Петербурге. Фото с требованием о выселении она опубликовала в Instagram.

Согласно документу, Казьмина обязана освободить квартиру вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Среди них — дочь Аршавина Есения, которой 11 февраля исполнится три года. Требование написано от имени собственника квартиры — матери бывшего футболиста сборной России Татьяны Аршавиной. Казьмина назвала документ «подарком на день рождения дочери от папы и бабушки».

Фото опубликовано @kazmina_alisia__mb

В июле 2019-го стало известно о разводе Казьминой и Аршавина. В июне того же года сообщалось об отказе бывшего спортсмена прописать дочь в своей квартире, что послужило препятствием при оформлении ребенка в детском саду.

В феврале Казьмина обратилась в полицию, заявив, что получила угрозы от Аршавина. Игрок, по ее словам, уже обратился в суд с просьбой о расторжении брака. Пара оформила отношения в 2016-м. В 2017 году у них родилась дочь.

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