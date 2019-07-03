Российский футболист Андрей Аршавин развелся с супругой Алисой Казьминой. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Виктория Савицкая, представляющая интересы Аршавина, рассказала, что брак официально расторгнут. По ее словам, решение законное и обоснованное, а суд постановил оставить их двухлетнюю дочь Есению с матерью.

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В июне этого года Starhit написал, что Аршавин отказался прописать Есению в своей квартире в Санкт-Петербурге. До этого сообщалось, что бывшему игроку сборной России был запрещен выезд за границу из-за задолженности по алиментам. Однако затем адвокат спортсмена опроверг эту информацию.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. До этого они несколько лет встречались. Для бывшего футболиста сборной России этот брак стал первым официальным. Ранее он девять лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой они воспитывали троих детей.

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