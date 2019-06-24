Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Есеня не может пойти в детский сад из-за того, что футболист отказался прописать ее в своей квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Starhit.

«Более того, господин Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов», — заявил адвокат Казьминой Александр Добровинский.

Отмечается, что мама Есени не может прописать дочь в своей квартире, площадь которой составляет 37 квадратных метров, так как в ней уже проживают несколько человек.

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4 июня адвокат супруги Аршавина заявил, что бывшему игроку сборной России был запрещен выезд за границу из-за задолженности по алиментам. Однако на следующий день адвокат спортсмена опроверг эту информацию.

В феврале стало известно о том, что пара близка к разводу. Казьмина обратилась в полицию, заявив, что получила угрозы от Аршавина. Игрок, по ее словам, уже обратился в суд с просьбой о расторжении брака.

Аршавин и Казьмина зарегистрировали отношения в 2016-м. В 2017 году у пары родилась дочь.

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