Аршавин оказался выездным

Адвокат российского футболиста Андрея Аршавина Виктория Савицкая опровергла информацию о том, что ему был запрещен выезд заграницу из-за задолженности по алиментам. Слова юриста приводит Daily Storm.

«По поводу запрета выезда — это инсинуации», — заявила Савицкая. Также она отметила, что у бывшего футболиста есть задолженность по алиментам, но не более шести тысяч рублей.

4 июня адвокат супруги Аршавина Алисы Казьминой заявил, что бывшему игроку сборной России был запрещен выезд заграницу. В тот же день Красносельский районный суд Петербурга провел предварительное слушание в рамках бракоразводного процесса футболиста. Аршавин и Казьмина зарегистрировали отношения в 2016-м. В 2017 году у пары родилась дочь.

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О том, что пара близка к разводу, сообщалось в феврале. Казьмина обратилась в полицию, заявив, что получила угрозы от Аршавина. Сам игрок, по ее словам, уже обратился в суд с просьбой о расторжении брака.

До отношений с Казьминой Аршавин девять лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть трое общих детей.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.

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