Дзюба нашел виноватых в провале на Евро-2016

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба объяснил провал национальной команды на чемпионате Европы-2016. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

31-летний Дзюба возложил вину на ряд игроков, которые поставили собственные интересы выше командных. По мнению футболиста, коллектив ждет неудача, если в нем нет единства. Он уточнил, что из состава сборной России «выпали» сразу несколько человек. «У них собственное "я" превосходило "мы"», — добавил Дзюба.

На чемпионате Европы в 2016 году российская сборная не сумела преодолеть групповой этап. Ведомая Леонидом Слуцким команда оказалась в одной группе с Англией, Словакией и Уэльсом. После ничьей с англичанами сборная России потерпела два поражения, лишившись возможности попасть в плей-офф.

Дзюба провел все три матча в составе национальной команды на Евро-2016 и не отметился результативными действиями.

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