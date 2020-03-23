Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

«Меня поражает, что весь мир сидит на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Нам недавно завезли тесты, а мы не болеем! Проспиртованы все. Красавцы!» — заявил Дзюба. Футболист добавил, что устал сидеть на карантине без дела.

20 марта немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес опубликовал колонку в немецком издании T-online.de, посвященную коронавирусу. Он посчитал, что в России уделяют недостаточно внимания проблеме, а большое количество людей на улицах он назвал безумием.

С 19 марта на всей территории России действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Российский футбольный союз приостановил проведение турниров под своей эгидой. В частности, мера коснулась РПЛ. Матчи не будут проводиться до 10 апреля.

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