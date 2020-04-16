Футболисты сборной России рассказали о драке в команде на Евро-2016

Футболисты, выступавшие за сборную России на чемпионате Европы 2016 года, в эфире «Матч ТВ» рассказали о драке, произошедшей в команде во время турнира.

Игроки вспомнили о потасовке между Романом Широковым и Денисом Глушаковым. По словам последнего, причиной инцидента стало обсуждение «Спартака» и ЦСКА. «Рома тогда перешел из "Спартака"в ЦСКА. Началось про "Спартак": мол, вы там болтаетесь. Я сказал: "Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово… Но я попал в другого», — вспомнил он.

Форвард Артем Дзюба добавил, что в результате пострадал хавбек Павел Мамаев. «Человек просто лежал на подушке. Это было смешно. Я шел с подстраховкой и Глушака чуть не задушил, бедолагу», — сказал игрок.

На Евро-2016 сборная России не сумела преодолеть групповой этап. Команда оказалась в одной группе с Англией, Словакией и Уэльсом. После ничьей с англичанами россияне потерпели два поражения, лишившись возможности попасть в плей-офф.

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