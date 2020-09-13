Тренер ЦСКА порассуждал о возвращении Акинфеева в сборную России

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко порассуждал о возможном возвращении вратаря команды в сборную России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам специалиста, он был бы рад снова увидеть голкипера в международных матчах. При этом Гончаренко отметил, что прекрасно понимает решение Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

Ранее в воскресенье, 13 сентября, ЦСКА обыграл в московском дерби «Спартак» (3:1). Акинфеев сделал несколько эффектных спасений и был признан лучшим игроком матча.

34-летний Акинфеев дебютировал в составе сборной России в 2003 году. Голкипер провел за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. В активе вратаря бронзовая медаль Евро-2008. 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной.