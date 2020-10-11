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Акинфеев высказался о музыкальных предпочтениях пьяных россиян

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Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о музыкальных предпочтениях россиян, употребляющих алкогольные напитки. Об этом он рассказал в рубрике «Одноклубники», выходящей на CSKA TV в YouTube.

Отвечая на вопрос о том, кто ненавидит группу «Руки Вверх!», спортсмен признался, что не знает таких людей. «Не встречал таких вообще просто. Если только наш оператор Федор, который Metallica, Rammstein и все остальное слушает тяжелое. Если честно, я бы его убил за эту музыку. Но каждому свое, как говорится», — рассказал Акинфеев.

По его словам, эта группа отличается от других тем, что «любой человек, которому попадает капля алкоголя в кровь, начинает просить, чтобы ставили "Руки Вверх!"». «Даже не в караоке, а просто. Все танцуете, все поете, все слова знаете и не рассказывайте, что никто ничего не знает», — добавил футболист.

Акинфеев и лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков — давние друзья. Футболист посещает концерты музыканта и принимал участие в записи песни группы — «Мой друг». В 2019-м вратарь вместе с женой Екатериной снялся в новом клипе «Руки Вверх!». Ролик был снят на песню «Она меня целует».

34-летний Акинфеев дебютировал в составе сборной России в 2003 году. Голкипер провел за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. В активе вратаря бронзовая медаль Евро-2008. 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной.

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