Акинфеев снялся в клипе «Руки Вверх!»

Руки Вверх / YouTube

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе с женой Екатериной снялся в новом клипе «Руки Вверх!». Видео появилось на YouTube-канале группы.

Клип был снят на песню «Она меня целует». «Почти документальная история любви, в которой Сергей Жуков соединяет одиноких людей и делает их счастливыми», — говорится в описании видео.

Акинфеев и Жуков — давние друзья. Футболист посещает концерты музыканта и принимал участие в записи песни группы — «Мой друг».

Голкипер выступает за ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых пропустил 15 мячей. После 24 туров армейцы с 41 очком занимают в таблице чемпионата четвертое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

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