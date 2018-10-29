Акинфеев назвал самых достойных футболистов в истории

Капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев предложил имена футболистов в качестве дополнений к названиям российских аэропортов. Об этом сообщается на официальном сайте проекта «Великие имена России».

«В ЦСКА мы уже много лет летаем на выездные матчи самолетами "Аэрофлота". Каждый из них назван в честь какого-либо выдающегося деятеля нашей Родины — А. Алябьева, Ф. Достоевского, Ю. Гагарина, В. Васнецова и многих других. Считаю, что любой гражданин должен интересоваться историей своей родной страны и почитать людей, которые прославляли ее в разных сферах деятельности», — сказал футболист.

По его мнению, будет правильно, если самые значимые отечественные аэропорты получат имена выдающихся соотечественников, долгие годы работавших на благо России.

Предлагая свои варианты для названия воздушных гаваней России, Акинфеев отметил несколько российских футболистов. «Как профессиональный спортсмен я выделил бы двух футболистов, которые, с моей точки зрения, достойны этой чести. Это выдающийся вратарь московского "Динамо" Лев Яшин, олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель «Золотого мяча» и легендарный бомбардир ЦДКА Григорий Федотов, нападающий несравненной «команды лейтенантов», на которого равняются многие поколения игроков моего родного клуба», — добавил спортсмен.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно концепции проекта, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны. Изначально в конкурсе участвовало 45 аэропортов, однако позже к нему присоединились Калуга и Пенза. Сейчас в проекте участвуют 47 воздушных гаваней России

Также сообщалось, что организаторы проекта «Великие имена России» приняли решение продлить второй этап конкурса до 30 октября. На данный момент на уровне региональных общественных палат формируются первичные списки вариантов названий аэропортов.

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