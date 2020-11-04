Нурмагомедов и Шарапова вошли в список вызывающих наибольшее доверие спортсменов

Исследовательский холдинг Romir составил рейтинг спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян. Его опубликовало издание РБК.

Первое место заняла бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева. На втором месте расположилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, на третьем - боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко. В рейтинг также попали чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, футболисты Артем Дзюба и Игорь Акинфеев, хоккеист Александр Овечкин, теннисистка Мария Шарапова, фигуристка Алина Загитова и бывший боксер Николай Валуев.

В опросе участвовали жители городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте старше 14 лет.

Утяшева — шестикратная чемпионка Европы и победительница чемпионата мира. Нурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. В активе Шараповой 39 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации.

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