В Госдуме предложили присвоить Нурмагомедову звание Героя России

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил присвоить чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. Об этом говорится в письме, с которым парламентарий обратился к президенту Владимиру Путину.

Парламентарий посчитал, что спортсмен вписал свое имя в историю страны, а также на своем примере показал, что любой трудолюбивый человек может достичь многого в жизни. «Такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!» — заявил депутат.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Боец отметил, что теперь ему придется искать себя в новом качестве.

Через несколько дней спортсмен подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона. Он опубликовал фото французского лидера с отпечатком стопы на лице и сопроводил это резким заявлением в защиту мусульман.

Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках.