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Нурмагомедов снова выступил против «врагов ислама»

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Фото: Instagram-аккаунт Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов снова подверг критике тех, кто оскорбляет религиозные чувства мусульман. Пост доступен в Instagram спортсмена.

32-летний Нурмагомедов заявил, что «враги ислама» лишь используют тезисы о борьбе за свободу слова, чтобы оскорблять мусульман, публикуя карикатуры на пророка Мухаммеда. «Неужели они полагают, что таким образом они смогут потушить свет Аллаха, распространение которого Он обещал довести до конца в своей прекрасной книге?» — пишет спортсмен.

Таким образом Нурмагомедов снова подверг критике сторонников президента Франции Эммануэля Макрона и самого политика. 30 октября российский спортсмен опубликовал фото французского лидера с отпечатком стопы на лице и сопроводил это резким заявлением в защиту мусульман.

Днем ранее во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал кризис ислама и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 24 октября он победил американца Джастина Гейджи и объявил об уходе из спорта.

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