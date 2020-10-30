Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов объяснил решение о завершении карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, до боя с американцем Джастином Гейджи у него были серьезные травмы. Россиянин признался, что пять дней провел в реанимации. Нурмагомедов добавил, что решение уйти из спорта далось ему очень тяжело, так как он тренируется всю жизнь. Боец отметил, что теперь ему придется искать себя в новом качестве.

Ранее возвращение Нурмагомедова допустили его американский тренер Хавьер Мендес и глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. По мнению последнего, россиянин может возобновить карьеру ради отца — Абдулманапа Нурмагомедова, умершего от осложнений после перенесенного коронавируса.

24 октября Нурмагомедов победил Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках.