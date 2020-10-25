Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал причину завершения карьеры. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я пообещал маме, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца», — заявил Нурмагомедов. Он заметил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью. «Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все», — подчеркнул он.

Россиянин объявил об уходе из спорта 24 октября после того, как защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в бое с американцем Джастином Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Он был тренером Хабиба, а также других действующих бойцов UFC — Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.