Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Это был мой последний бой», — заявил спортсмен после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который прошел на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.

Россиянин победил досрочно, защитив титул чемпиона промоушена в легком весе. Во втором раунде он «задушил» соперника, заставив рефери остановить бой.

Нурмагомедов — одна из главных звезд UFC. Он занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед.