Нурмагомедов попросил поставить его на первое место в рейтинге бойцов UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов попросил руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поставить его на первое место в обновленном рейтинге бойцов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я заслужил это», — заявил боец. Он также поблагодарил всех русскоговорящих болельщиков за поддержку.

24 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бое с американцем Джастином Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед. Он занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Лидирует американец Джон Джонс.