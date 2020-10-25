Макгрегор отреагировал на решение Нурмагомедова уйти из спорта

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на решение россиянина Хабиба Нурмагомедова покинуть спорт. Пост доступен в Twitter-аккаунте ирландца.

32-летний Макгрегор похвалил Нурмагомедова за победу над Джастином Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он также выразил соболезнования россиянину в связи со смертью его отца — Абдулманапа Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов досрочно завершил схватку против Гейджи, применив удушающий прием «треугольник». После поединка российский боец не сдержал эмоций. Получив микрофон, Нурмагомедов признался, что не намерен более выступать без своего отца. Он объявил о завершении карьеры и признался, что отныне хочет больше времени проводить с матерью.

Поединок Макгрегора и Нурмагомедова возглавил турнир UFC 229 осенью 2018-го. Ирландец уступил российскому бойцу и не смог лишить того титула чемпиона UFC. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка. Перед поединком Макгрегор неоднократно позволил себе оскорбительные высказывания как в адрес Нурмагомедова, так и в адрес его отца.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Нурмагомедов ушел из спорта, имея в активе 29 побед в 29 поединках и три успешные защиты чемпионского пояса.