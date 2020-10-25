Появилось видео последнего боя в карьере Нурмагомедова

Появилось видео последнего боя в карьере российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Ролик предоставлен правообладателем.

24 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бое с американцем Джастином Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника.

После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры и попросил поставить его на первое место в рейтинге бойцов UFC.

Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед. Гейджи провел 25 поединков в ММА, выиграл в 22-х, проиграл в трех.