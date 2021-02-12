Бывший сменщик Акинфеева признался в проблемах с алкоголем и попытке суицида

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов признался в проблемах с алкоголем и попытке суицида. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Чепчугов заявил, что ему было сложно находиться в роли вечного сменщика Игоря Акинфеева, а также каждый день тренироваться, зная, что сыграть в матче не получится. «Приходилось обращаться к любимому напитку, чтобы разгружать себя. Тренеры чувствовали запах, но закрывали на это глаза. Я мог напиться, а на следующий день спокойно тренироваться», — рассказал он.

Вратарь также вспомнил, как в 2019 году попытался покончить с собой. «Я перебрал со спиртным… У меня было такое состояние, когда голова совсем не соображала… У меня были закрыты глаза, когда открыл — на них были слезы», — поделился 35-летний спортсмен.

Чепчугов провел в ЦСКА семь лет с 2010-го по 2017-й. Он сыграл за клуб 28 матчей во всех турнирах, пропустив 35 мячей. Вместе с армейцами спортсмен трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны.