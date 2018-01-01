21-летний футболист сходил в церковь, отпраздновал Новый год и покончил с собой

21-летний футболист из индийского «Спортинг клуб де Гоа» Аврхисто Фернандес покончил с собой после новогодней вечеринки. об этом сообщает The Goal.

Тревогу забили друзья спортсмена, когда тот не открыл им входную дверь. Чтобы извлечь тело, стражам порядка пришлось выбить окно.

В полиции затруднились назвать точную причину смерти. Факт инцидента также подтвердили в клубе, добавив, что суицид рассматривается как наиболее вероятная причина гибели.

Причины, по которым игрок решился на подобный поступок, остались невыясненными. За несколько часов до Нового года Фернандес посетил праздничное богослужение.

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