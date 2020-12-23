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Стало известно о возможном выдвижении Акинфеева и Пугачевой в Госдуму

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Певица Алла Пугачева и футболист Игорь Акинфеев могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты Госдумы в 2021 году. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из парламентских партий.

Как стало известно газете, помимо Пугачевой и Акинфеева, кандидатами могут стать шоумен Павел Воля, певица Валерия, актер Иван Охлобыстин, сыровар Олег Сирота и бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный перечень кандидатов, возможно, будет сформирован в конце января — начале февраля.

22 декабря председатель Центризбиркома России Элла Памфилова спрогнозировала высокий уровень конкуренции на выборах депутатов Госдумы VIII созыва в 2021 году. По ее словам, соперничество усилилось после ухода с политической арены партий-пустышек.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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