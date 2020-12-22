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Памфилова спрогнозировала уровень конкуренции на выборах в Госдуму в 2021 году

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прогнозирует высокий уровень конкуренции на выборах депутатов Госдумы VIII созыва в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 22 декабря.

«Вряд ли все 37 партий способны всерьез бороться за федеральные депутатские мандаты. Но в том, что на предстоящих парламентских выборах развернется нешуточная конкуренция, сомневаться не приходится», — сказала она.

По ее словам, конкуренция усилилась после ухода с политической арены партий-пустышек.

Отвечая на вопрос о возможности проведения выборов в течение нескольких дней, Памфилова отметила, что это будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в стране. Она добавила, что пока рано говорить об этом.

Многодневное голосование впервые было проведено в России летом 2020 года во время голосования по поправкам к Конституции. Такое решение было принято, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

15 декабря сообщалось, что в России в ближайшее время запустят масштабную программу обучения независимых наблюдателей к выборам в нижнюю палату парламента.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

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