В Общественной палате обсудили массовое обучение независимых наблюдателей

Круглый стол, посвященный началу программы массового обучения наблюдателей на избирательную кампанию 2021 года, состоялся в Общественной палате (ОП) России во вторник, 8 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе ОП, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты обсудили аспекты подготовки корпуса независимых наблюдателей к предстоящим выборам в Госдуму. Так, глава координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев напомнил, что Общественная палата занимается мониторингом выборов с 2012 года, а с 2018 года право общественного контроля за выборами закреплено законодательно. По его словам, система общественных палат во время голосования мобилизовала более 500 тысячи наблюдателей.

«Однако важно переходить от акцента "количество" на акцент по "качеству". Осознавая, что не все организации могут обеспечить подготовку наблюдателей на необходимом высоком уровне, координационный совет запускает масштабную программу по обучению наблюдателей. Речь идет о более чем 100 тысячах человек, но это число возрастет. Первые семинары пройдут уже в январе. Программа будет носить открытый характер», — рассказал Григорьев.

Он также пригласил общественные организации и политические партии принять участие в подготовке наблюдателей на выборы 2021 года.

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев в свою очередь отметил, что появляется необходимость готовить профессиональных наблюдателей, поскольку выборы «будут динамичными, конкурентными и обеспечение их прозрачности обязательно». «Главное, чтобы не было людей, которые будут безосновательно обвинять в фальсификациях и нарушениях — для нас это неприемлемо. Для нас важна победа, но вместе с тем важно, чтобы эти выборы были признаны гражданами страны», — заявил Журавлев.

Председатель Центрального совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков пообещал направить на выборах в Госдуму своих наблюдателей на избирательные участки. «Крайне важно объединить усилия политических партий, в том числе, как в период подготовки выборов, так и непосредственно в день голосования для обеспечения чистоты и законности избирательного процесса», — пояснил он.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.