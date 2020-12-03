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Эксперты оценили шансы российских волонтеров на выборах в Госдуму

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Фото: Алексей Шипов / «Коммерсантъ»

Шансы российских волонтеров на выборах в Госдуму в 2021 году высоко оценили: они могут стать востребованными кандидатами. Таким мнением поделился руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, передает РИА Новости.

«Для политических партий точно выгодно обращаться к людям, которые задействованы и в ОНФ, и в широком смысле слова в волонтерском корпусе. Они совершенно точно усилят их списки, их округа. Потому что в политике есть большой запрос на людей с моральным авторитетом», — отметил эксперт в ходе круглого стола на тему «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы».

Кузнецов также назвал сильные стороны таких кандидатов — эмпатия и большой опыт взаимодействия с людьми. Аналогичное мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он посчитал, что партии будут все активнее вовлекать волонтеров в политическую деятельность.

«Если речь идет о людях, которые себя реализовали в волонтерстве, мне кажется, у них есть энергия, искренность, которые необходимы политику сегодня, и понимание проблемы глазами человека, испытывающего проблемы, кризис, тяжелые жизненные состояния», — объяснил Чеснаков.

В 2021 году состоятся выборы в Госдуму России. Предварительное голосование пройдет в электронном формате.

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