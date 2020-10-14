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«Единая Россия» начала разработку народной программы к выборам в Госдуму

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Успех «Единой России» на предстоящей избирательной кампании будет во многом зависеть от новой программы партии. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Программной комиссии, где обсуждались приоритеты Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

«Вопреки представлениям некоторых людей, наши избиратели, безусловно, читают программы кандидатов, политических партий и голосуют, исходя из тех предложений, с которыми выходят политические силы. Поэтому важность нашей новой программы невозможно переоценить. При ее разработке, конечно, нужно учесть все ключевые задачи сегодняшнего дня, услышать — и это, наверное, самое главное — те идеи, которые будут предложены. Мы исходим из того, что сами избиратели, граждане нашей страны и будут соавторами нашей программы. В этом случае она действительно будет по-настоящему народной программой», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в последние месяцы «Единая Россия» вела в регионах, где проходили избирательные кампании, общественное обсуждение некоторых положений будущей программы, и именно запросы и предложения граждан лягут в основу документа. Председатель партии подчеркнул, что программа — не «набор лозунгов», а документ, рассчитанный на весь срок полномочий депутатов Госдумы.

По словам Медведева, в центре программы должны быть поддержка экономики, инновационное развитие промышленности, защита малого и среднего бизнеса, упрощение отчетности для предпринимателей, гибкое регулирование трудовых отношений. Эти темы оказались на повестке дня из-за пандемии коронавируса. В этой ситуации особое внимание важно уделить усилению социального партнерства, решению проблем самозанятых, неукоснительному соблюдению прав и интересов граждан, обеспечению социальных гарантий отметил Председатель Партии. На первый план выйдет адресная помощь людям, качественное и доступное здравоохранение. В том числе, за счет обязательного лекарственного страхования — когда препараты по рецепту врача пациенты получают за счет государства.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что предварительный сбор предложений для Народной программы продолжается. «Это будет народная программа, основанная на тех проблемах и вопросах, которые волнуют людей. Она пишется не в закрытых московских кабинетах, не где-то на стороне в экспертных центрах, а в ходе непосредственного общения с людьми на местах», — отметил он.

По его словам, для сбора предложений будут использовать общественные приемные, и встречи депутатов и кандидатов с избирателями, и онлайн форматы.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что партия изначально предложит лишь примерную структуру программного документа.

«Хотел бы подчеркнуть, что структура должна носить примерный характер, потому что в ходе обсуждения с гражданами она может претерпеть трансформацию, в ней могут появиться какие-то новые разделы в ходе обсуждения с гражданами, какие-то разделы, которые не вызывают особого интереса у избирателей, могут сократиться», — отметил парламентарий.

Исаев подчеркнул, что каждым разделом программы будет заниматься отдельная рабочая группа. В состав таких групп войдут представители органов федеральной и региональной власти, депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства РФ. Кроме того, партия пригласит к программной работе глав регионов, общественные объединения, экспертное сообщество и ученых. Они будут не только работать над документом, но и оценят его с точки зрения возможности воплощения в жизнь — чтобы в нем не было популизма. Часть положений эксперты уже поддержали.

«Важен тезис по здравоохранению и лекарственному обеспечению. Нужно стереть разницу между регионами по доступности медпомощи. Страховой взнос не должен быть привязан к региону, и это должно распространяться на всю страну. Кроме того, мы должны идти по пути к бесконтактному взаимодействию граждан с государством. В том числе, важна программа по развитию образования — мы можем поставить перед собой задачу бесплатного первого профессионального образования, тем самым создавая общий стартовый уровень для наших граждан», — отметил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау, вошедший в состав программной комиссии партии.

Генеральный директор Агентства политической и экономической конъюнктуры, политолог Дмитрий Орлов обратил внимание на повышенную ответственность «Единой России» в связи с новыми конституционными полномочиями Госдумы. Поэтому партии, считает он, нужно реализовывать стратегию доверия в общении с избирателем, основанную на трех принципах. Первый — политическая линия на открытость, на сотрудничество, максимальное вовлечение людей в обсуждение государственной политики. Второй принцип — поддержание того коммуникативного интерфейса, который есть у партии и который сложился в период противостояния коронавирусу в удаленных форматах работы. И, наконец, третье, что будет востребовано — привлечение разных групп активных людей к обсуждению программы партии — лидеры общественного мнения из регионов, политические эксперты, отраслевые специалисты.

«При формировании новой программы партии важно соблюсти фундаментальные принципы, не размениваться на перезагрузки, не отходить от того, на чем она стоит. Но тем не менее общественные запросы меняются, люди предъявляют различные требования, хотят коммуницировать с партией в том числе в самых различных новых форматах — онлайн и офлайн. И эти возможности в ходе обсуждения народной программы и экспертам, и лидерам общественного мнения, и гражданам ложны быть предоставлены», — резюмировал Дмитрий Орлов.

Следующее заседание Программной комиссии «Единой России» пройдет уже в ноябре.

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