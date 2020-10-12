Предложения «Единой России» по социальным статьям учтены в проекте бюджета

Проект нового бюджета получился сбалансированным и направлен на заботу о людях, их защиту и благополучие — социальные статьи составляют порядка трети всех расходов. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе совещания по вопросам социальных приоритетов бюджета на ближайшие три года.

Кроме того, проект бюджета получился сбалансированным и стал результатом конструктивного сотрудничества «Единой России» и правительства, отметил Андрей Турчак, и добавил, что один из способов довести бюджетные деньги до каждого конкретного человека — партпроекты «Единой России».

«Партийные проекты были созданы специально для решения проблем граждан, наших избирателей на местах — в регионах, муниципалитетах, сельской местности. И для «Единой России» принципиальная задача, чтобы эти проекты были обеспечены финансированием. От конкретной школы, садика, спортплощадки, дороги, больницы зависит качество жизни конкретной территории и именно по решению таких вопросов люди дают оценку властям», — отметил секретарь генсовета партии, обращаясь к вице-премьерам.

В связи с этим в проект бюджета заложены достаточно серьезные средства на формирование комфортной среды — как в городах, так и на селе. К примеру, на строительство около трехсот сельских домов культуры в 2021 году потратят порядка 3,3 миллиарда рублей. Еще 460 миллионов рублей пойдут на поставку 100 автоклубов по проекту «Единой России» «Культура малой Родины», отметил Андрей Турчак. Также предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек и переоснащение детских школ искусств. Среди них — Амурская, Архангельская, Владимирская, Курганская, Мурманская, Липецкая, Саратовская области, республики Адыгея, Башкортостан, Мордовия, Калмыкия, Хакасия и другие.

Отдельно в бюджете прописано развитие спорта на селе. По словам секретаря генсовета партии, в следующем году будет выделено чуть больше 1,3 миллиарда рублей на ремонт спортивных залов в почти тысяче сельских школ. «Развитие физкультуры и массового спорта — еще один наш приоритет. В следующем году на это направление будет выделено 7,4 миллиарда рублей. Всего планируется построить более 100 ФОКов, из них 43 будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году», — сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что порядка миллиарда рублей пойдет на строительство катков с искусственным льдом. Они появятся, в Канске Красноярского края, Кондрово Калужской области и других городах — в общей сложности будет сдано шесть катков. Еще чуть больше двух миллиардов рублей выделят на крытые футбольные манежи — в 2021 году такой, к примеру, появится в Тульской области.

«На развитие села направлены не только мероприятия государственной программы, но и мероприятия целого ряда других программ и национальных проектов. Так, например, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021-2022 годах на селе и в поселках городского типа будут построены новые современные школы, из них 19 — уже в следующем году. На эти цели из бюджета выделяется 2,7 миллиарда рублей 20 регионам», — отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Партия обеспечила субсидирование работ по благоустройству в городах и сельской местности. На эти цели, по его словам, в следующем году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиарда рублей. Это касается в том числе обновления общественного транспорта — в 2021 году городские агломерации получат порядка четырех миллиардов на закупку автобусов, троллейбусов и трамваев. Новый транспорт смогут закупить в Ульяновской, Белгородской, Екатеринбургской, Красноярской, Казанской, Омской и других городских агломерациях.

Запланирована встреча Андрея Турчака и Сергея Неверова с председателем правительства Михаилом Мишустиным, где обсудят вопросы финансирования приоритетных статей бюджета. «На встрече с премьером мы подведем окончательные итоги нашей совместной работы, чтобы выйти на обсуждение на думской площадке и подготовить наши предложения в качестве поправок к документу», — резюмировал Андрей Турчак.

Совещание прошло на площадке партии в понедельник, 12 октября 2020 года. В нем приняли участие заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.