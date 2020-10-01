«Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2021 — 2023 годы. Партия несколько месяцев работала над документом вместе с правительством. Для «Единой России» принципиально важно, чтобы программа партии, основные просьбы избирателей, партпроекты были профинансированы и реализованы, поэтому работа над бюджетом была приоритетной. Об этом «Ленте.ру» заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Качественная медицинская помощь, эффективная социальная политика, ремонт культурных учреждений, развитие спорта, ремонт дорог и, конечно, поддержка села — это задачи партии, и мы добились, чтобы финансирование этих направлений было заложено в проекте бюджета. И эта работа будет продолжена», — сказал он.

Андрей Турчак также сообщил, что в ближайшее время вместе с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым он проведет встречу с вице-премьерами, а позднее — с главой правительства Михаилом Мишустиным.

«Важно не только добиться финансирования ключевых направлений развития страны и поддержки граждан, но и проконтролировать, чтобы все было сделано вовремя и качественно. "Единая Россия" и правительство работают в одной команде, и у нас общая цель — забота, защита и благополучие наших граждан», — резюмировал секретарь генсовета партии.