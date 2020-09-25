Число россиян — участников проекта «Городская среда» возросло

С 2020 года не менее 160 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений будут получать поддержку из федерального бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета Федерации.

«Начиная с 2018 года мы ежегодно поддерживали 80 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Важно то, что с этого года их количество увеличивается вдвое, то есть поддержку из федерального бюджета будут ежегодно получать не менее 160 проектов-победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях», — сказал Владимир Путин.

Ранее планировалось сократить программы благоустройства по нескольким направлениям, в частности речь шла о дворовых территориях. Однако «Единая Россия» выступила в защиту интересов жителей, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе партии. «В партию поступали обращения жителей, в которых они просят сохранить программу по благоустройству дворов. Эта тема также звучит и во время региональных дискуссий», — отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что параллельно с федеральными программами работает партийный проект «Городская среда».

Партийный проект запустили в 2017 году. В результате активной работы депутатов различного уровня на его реализацию только в 2020 году выделено порядка 38,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. На эти средства благоустроят около 5 тысяч общественных и 6 тысяч дворовых территорий по всей стране.

Что и как будет благоустроено, решают сами жители — на общественных обсуждениях и в ходе рейтинговых голосований, которые активисты партии организуют как в очном формате, так и дистанционно. С каждым годом число людей, участвующих в проекте, увеличивается, отметили в пресс-службе партии «Единая Россия».

По результатам опроса, порядка 80 процентов людей довольны результатами благоустройства. Это следствие в том числе мониторинга, который проводят активисты партийного проекта на всех этапах работ — вместе с жителями. Они проверяют, в срок ли заключен контракт, качество работ, сроки, наличие гарантий. В итоге благодаря постоянному общественному контролю ситуация меняется — регионы чаще стали устанавливать пятилетний срок гарантии на работы по общественным пространствам, по дворам — три года. Это, в свою очередь, влияет на качество благоустройства — без потери в количестве.

Если раньше проекты благоустройства реализовывались в ряде регионов, то теперь такая возможность появилась у всех без исключения субъектов страны, подчеркнули в пресс-службе партии «Единая Россия».

Летом 2020 года Владимир Путин подписал закон, инициированный «Единой Россией», о «народном бюджете». Он дает людям возможность самостоятельно решать, на что пойдут бюджетные деньги — и речь не только о городской среде. Инициативное бюджетирование заключается в распределении части средств местных бюджетов на инициативы жителей и под их контролем. На уровне местного самоуправления все это уже невозможно без непосредственного участия граждан.