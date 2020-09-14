«Единая Россия» заявила о победе всех кандидатов на выборах

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о победе кандидатов партии на прошедших в Единый день голосования губернаторских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, все кандидаты от партии «побеждают уверенно в первом туре». На это, уточнил он, указывают данные экзит-поллов и предварительно обработанных протоколов.

В этом году «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на пост губернатора в 18 регионах страны.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупредил победивших представителей партии, что их работа только начинается, так как доверие избирателей следует оправдать хорошей работой. «Это не завершение, а начало большой работы во благо граждан», — заявил он.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты.