Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак решением сенаторов избран первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 сентября.
До избрания Турчака должность первого вице-спикера занимал Николай Федоров. Турчак занимал должность зампреда Совфеда.
Также первым заместителем председателя верхней палаты избран новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, который ранее работал полномочным представителем правительства РФ в верхней палате.
Ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что порядка 20 новых сенаторов будет в Совете Федерации по итогам прошедшего 13 сентября единого дня голосования, еще 14 сенаторов подтвердили свои полномочия.
23 сентября состоялось первое пленарное заседание Совфеда. Матвиенко поздравила коллег с началом осенней сессии.