Матвиенко заявила о росте запросов на женское лидерство в России

Женщины начали активнее участвовать в бизнесе и государственном управлении, им предоставлены широкие возможности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на презентации новой образовательной программы «Женщина-лидер», передает РИА Новости.

По ее мнению, женщины более склонны к компромиссам, стремятся найти взаимоприемлемые решения, а потому могут добиваться впечатляющих результатов. «Запрос на женское лидерство растет не только в России, но и во всем мире», — сказала спикер Совфеда, подчеркнув формирующуюся потребность в новом, более мягком стиле управления.

Матвиенко отметила и большой интерес женщин к запущенной образовательной программе — состав первого потока пришлось увеличить в полтора раза из-за числа желающих. Спикер Совета Федерации считает, что участницы — как раз те лидеры, которые могли бы стать примером для подражания.

В сентябре президент России Владимир Путин посчитал, что активное вовлечение женщин в работу во всех сферах является залогом успеха России. Глава государства заметил, что «включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу — это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее».

В июле глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что женщины, находящиеся во главе государств, оказались успешнее в борьбе с пандемией коронавируса, чем мужчины. Она высоко оценила ответ женщин-политиков на пандемию COVID-19, отметив, что их действия были активными, а стиль общения с гражданами — понятный.