Путин назвал вовлечение женщин в работу залогом успеха России

Активное вовлечение женщин в работу во всех сферах является залогом успеха России, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

В ходе видеоконференции с победителями конкурса «Лидеры России» глава государства заметил, что «всегда в нашей стране женщина пользовалась особым вниманием и особым почетом». «Но, конечно, включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную научную, творческую работу — это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее. Женщины у нас не только самые красивые, но и самые талантливые», — отметил Путин.

Он также назвал важным призыв к женщинам не бояться мечтать и действовать, а также выходить из зоны комфорта. «Но все-таки будем стремиться к тому, чтобы зона комфорта не мешала, а помогала нам в работе и достижении тех целей, которые мы перед собой ставим», — заключил президент.

Накануне, 7 сентября, сообщалось, что победителями суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» стали 106 человек. Мероприятие прошло на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.